Ущерб от беспорядков, которые прошли в аэропорту Махачкалы вечером 29 октября, предварительно оцениваются в несколько миллионов рублей, сообщил ТАСС директор воздушной гавани Саид Рамазанов. По его словам, пострадало оборудование и объекты инфраструктуры.
Несколько миллионов рублей. <...> Не больше 10 млн, — сказал Рамазанов.
В данное время на месте проводятся следственные действия. Сотрудники аэропорта приступят к ремонтно-восстановительным работам, как только будет дано разрешение.
Накануне вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса из Тель-Авива. Они посчитали, что самолет везет беженцев из Израиля, которые намерены поселиться в Дагестане. Люди выступали против этого в знак солидарности с жителями сектора Газа.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что события в Махачкале спровоцированы извне. По его словам, президент Владимир Путин со вчерашнего дня получает доклады от ФСБ и Росгвардии о ситуации в Дагестане.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Дагестану установить организаторов и участников произошедшего. Также он поставил на контроль ход расследования уголовного дела.