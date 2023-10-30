Виктор Сидоренко

Названа сумма ущерба, нанесенного аэропорту Махачкалы во время беспорядков Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил несколько миллионов рублей

30 октября 2023 в 14:08

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Россия. Республика Дагестан. Вид на территорию международного аэропорта Махачкалы, где накануне прошла акция протеста после приземления регулярного рейса из Тель-Авива