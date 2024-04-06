Названа сумма, которую жители затопленного Орска получат от страховой «Согаз» подтвердил готовность осуществлять выплаты после прорыва дамбы в Орске

Фото: Сергей Медведев/ТАСС

Компания «Согаз», в которой была застрахована ответственность владельца разрушенной из-за паводков дамбы в городе Орске в Оренбургской области, готова начать осуществление выплат после расследования происшествия, об этом говорится на сайте организации. Там уточнили, что физическим лицам будет выплачено до 750 тысяч рублей, юридическим — до 1 млн рублей.

СОГАЗ подтверждает готовность осуществлять выплаты после расследования произошедшего события надзорными органами и признания его страховым случаем. В соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ размер возмещения в случае причинения вреда имуществу физических лиц составляет до 750 тысяч рублей, юридических лиц — до 1 млн рублей, — заявили в компании.

Представители «Согаза» добавили, что размер выплат при нарушении условий жизнедеятельности составляет до 350 тысяч рублей. При гибели человека иждивенцы или близкие родственники погибшего получают 3 млн рублей. В компании отметили, что готовы произвести выплаты после получения необходимых документов.

Согласно информации МЧС, после прорыва дамбы в Орске спасатели эвакуировали из зоны подтопления 1121 человека, включая 331 ребенка. Также на случай непредвиденных обстоятельств или экстренной ситуации были подготовлены два вертолета Ми-8.