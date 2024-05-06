Названа сумма, которую должен заплатить властям Казани стрелок Галявиев Суд в Казани взыскал с Ильназа Галявиева 1,4 млн рублей

Казанский стрелок Ильназ Галявиев должен будет выплатить городским властям 1 млн 409 тысяч рублей, информирует «Реальное время». Соответствующий иск прокуратуры Татарстана к осужденному за стрельбу в гимназии № 175 удовлетворили в Советском районном суде Казани.

Средства должны быть перечислены в пользу городского исполкома, уточнили в пресс-службе суда. Галявиев осужден пожизненно и отбывает наказание в «Черном дельфине».

Прокурорский иск основан на заключении судебной экспертизы, которую провели при расследовании уголовного дела о трагедии 11 мая 2021 года. В ходе стрельбы Галявиева погибли семь учеников и двое педагогов гимназии. Эксперты оценили повреждения от взрыва на первом этаже школы и другую порчу имущества именно в 1,4 млн рублей.

Стрелок уже должен 200 тысяч рублей штрафа и 22 млн — семьям жертв и выживших. Для закрытия этой суммы долю Галявиева в его квартире выставят на торги.

Ранее стало известно, что приговоренного к пожизненному заключению казанского стрелка не допустили к работе на производственных объектах в колонии. В УФСИН России по Оренбургской области уточнили, что соответствующее решение было принято на основании результатов медосмотра.