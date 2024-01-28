Названа сумма компенсации жителям рухнувшего в Ростове подъезда Жильцы обрушившегося в Ростове подъезда получат компенсацию до 40 тысяч рублей

Фото: 61.mchs.gov

Жильцы пятиэтажки в Ростове-на-Дону, в которой обрушился подъезд, получат материальную помощь в размере от 10 до 40 тысяч рублей, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале. По его словам, каждой семьей будут заниматься в индивидуальном порядке. В настоящее время организован прием заявлений на размещение в жилые помещения маневренного фонда, добавил он.

По 10 тысяч [выплатят] всем зарегистрированным в доме. Тем, у кого имущество первой необходимости утрачено полностью, — еще 30 тысяч, если имущество пострадало частично — 20 тысяч, — пояснил мэр.

Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя городской администрации писало, что разрушение многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, в котором уже обрушился подъезд, может продолжиться. Уточняется, что риски связаны с неустойчивостью и нестабильностью конструкции.

Утром 28 января губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что у аварийного дома № 72/2 на улице Нариманова в региональном центре обрушился первый подъезд. Пострадавших в результате инцидента нет, здание оцеплено. Он добавил, что продолжаются мероприятия по расселению граждан. В общей сложности расселению подлежат 155 семей.

Накануне у пятиэтажного дома частично обрушилась стена. Жильцов экстренно эвакуировали из здания. Дом 1964 года постройки был отключен от газоснабжения и признан подлежащим сносу. Мэрия планировала изъять участок и снести здание, жильцы должны были получить компенсацию.