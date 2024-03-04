Названа сумма иска об энергоблокаде Крыма к Украине Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск к Украине на сумму более 3 трлн рублей

Власти Крыма подали в Арбитражный суд региона иск к Украине об энергетической блокаде полуострова на сумму более 3,15 трлн рублей, сообщает председатель Госсовета региона Владимир Константинов в своем Telegram-канале. Он отметил, что претензии к Киеву на местном уровне продолжают формироваться.

Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 3 трлн 156 млрд рублей, — заявил Константинов.

При этом уточняется, что ответчиками по иску выступают кабинет министров Украины, Министерство энергетики и национальная энергетическая компания «Укрэнерго». По словам главы Госсовета, в качестве третьих лиц также планируется привлечь к процессу крымские министерства топлива и энергетики, здравоохранения, МЧС, ГУП РК «Крымэнерго».

Ранее глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов сообщил, что ущерб, нанесенный Киевом бюджету Крыма энергетической блокадой, превысил 3 трлн рублей. По его словам, документы будут переданы представителю правового управления совета министров региона для подготовки искового заявления.