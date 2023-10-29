Названа сумма, необходимая для лечения 100-килограммового пса SHOT: на лечение пса с ожирением из Нижнего Новгорода уйдет 600 тысяч рублей

Фото: vk.com/bfsostradanie

Около 600 тысяч рублей нужно на лечение 100-килограммового пса с ожирением из Нижнего Новгорода, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на слова волонтеров благотворительного фонда «Сострадание НН». По его данным, сейчас собака по кличке Кругетс находится в ветеринарном госпитале, у нее пролежни, и она не может ходить.

Как выяснил канал, бездомному псу диагностировали крайнюю степень ожирения, поэтому большую часть дня он просто лежит, потому что в другом случае ему больно. По словам волонтеров, животное осмотрел диетолог, у него взяли анализы крови, ежедневно дают противовоспалительные препараты, обезболивающие, а также кормят диетическим кормом.

При этом рентген хвостатому провести не могут из-за избыточного веса. Для этого ему нужно скинуть по меньшей мере 50 килограммов. Только после этого можно будет оценить состояние его двигательного аппарата. Сотрудники приюта собирают средства на спасение Кругетса, по их словам — ежедневно псу нужно от двух до пяти тысяч рублей на лечение, а терапия может затянуться на полгода.

Ранее в Крыму неизвестные оставили на помойке парализованную таксу. Изувеченного пса спасли местные волонтеры. Сейчас животному подыскивают любящую семью. Собака была истощена, у нее парализованы задние ноги, а на теле — порезы. Также ветеринары нашли у Луймы (так назвали подопечную волонтеры) разрыв и сильное растяжение сухожилий. Сейчас врачи выясняют, нужна ли ей операция.