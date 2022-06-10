Названа стоимость проезда по мосту Благовещенск — Хэйхэ Средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск — Хэйхэ составит 8700 рублей

Фото: amurobl.ru

Проехать по мосту Благовещенск — Хэйхэ можно будет за 8700 рублей, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. Он отметил, что позднее, после того как окупится себестоимость, она снизится, передаёт РИА Новости.

Концессионная модель рассчитана на 20 лет. За этот период по финансовой модели мост будет окуплен, и, соответственно, тогда мы сможем снизить тариф только до размера стоимости содержания моста, — сказал Орлов.

10 июня в Амурской области был запущен мост, соединяющий Россию и Китай. Орлов считает, что он станет толчком в развитии не только региональной экономики. По мнению губернатора, мост даст возможность укрепления финансовых сил всего Дальнего Востока и страны в целом.