Названа причина звука «взрыва», напугавшего жителей Рязани Звук сильного хлопка в Рязани объяснили преодолением звукового барьера самолетом

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Громкий хлопок, напугавший жителей Рязани, произошел из-за тренировочного полета сверхзвукового самолета, который преодолел звуковой барьер, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на информацию оперативных служб. Звук, похожий на взрыв, был слышен во всех районах города.

Звук громкого хлопка в Рязани произошел в результате перехода самолета на сверхзвуковую скорость. Уточняется, что самолет выполнял учебно- тренировочный полет, — сообщает издание.

Хлопок, напугавший жителей города, произошел примерно в 10:35 в понедельник, 29 мая. После этого рязанцы начали активно обсуждать грохот в соцсетях.

Схожее происшествие случилось в марте в районе международного аэропорта Брянска. Первоначально сообщалось о двух взрывах вследствие работы системы ПВО, сбившей украинский дрон. Позже местные власти опровергли эту информацию, заявив, что хлопки вызвал истребитель, проходивший звуковой барьер.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о мощных взрывах в городе утром 29 мая. По его словам, взрывы произошли в центральных районах украинской столицы. По предварительным данным, целями в Киеве стали ЗРК Patriot у аэропорта Жуляны и база запуска беспилотных летательных аппаратов.