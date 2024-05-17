Названа причина взрыва на территории военной академии в Петербурге ЛВО: боеприпас времен ВОВ спровоцировал взрыв в академии в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрыв на территории Военной академии связи им. С. М. Буденного в Санкт-Петербурге произошел из-за детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Ленинградского военного округа, передает ТАСС. По информации ведомства, на месте происшествия работают представители командования.

По докладу с места происшествия, произошла произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны. В целях выяснения причин и обстоятельств случившегося на месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что взрыв, который произошел в академии, не был терактом. В настоящий момент причины произошедшего устанавливают специалисты, пострадавшим оказывается помощь, добавил он. Градоначальник призвал горожан доверять только официальным источникам информации.

До этого появились кадры, как курсанты Военной академии связи им. С. М. Буденного выносят раненых после взрыва в учебном заведении. Жители Калининского района могли наблюдать скопление автомобилей скорой помощи и пожарных на улице Обручевых.