Названа причина взрыва на ТЭЦ-2 в Калининграде Mash: причиной взрыва на ТЭЦ-2 в Калининграде стал неисправный компрессор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной взрыва на ТЭЦ-2 в Калининграде, в результате которого погиб один человек и пострадали еще двое, стал неисправный компрессор, сообщает Telegram-канал Amber Mash. В настоящее время ТЭЦ-2 вернулась к обычному режиму работы.

Взрыв произошел днем 17 октября в блочном пункте подготовки газа. Он находился в резерве, а в самом помещении шли ремонтные работы.

Причина в неисправном оборудовании, регулирующем повышение и понижение давления, — говорится в тексте.

За взрывом последовало возгорание, которое было локализовано пожарными в течение получаса. Борьбу с огнем вели 12 пожарных расчетов.

Ранее сообщалось, что при взрыве на калининградской ТЭЦ-2 погиб один сотрудник. Еще двое пострадали, получив ожоги второй и третьей степени.