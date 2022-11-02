Названа причина взрыва битума на заводе в Краснодаре Mash: нарушение пожарной безопасности стало причиной взрыва на заводе «Армбитум»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Kub Mash сообщает, что причиной взрыва битума на заводе «Армбитум» в Армавире Краснодарского края стало нарушение пожарной безопасности. Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли двое рабочих — 44 и 29 лет. Огонь был ликвидирован за восемь минут.

По предварительной информации, рабочие не соблюдали правила пожарной безопасности во время сварки, из-за чего и произошел взрыв.

Обстоятельства произошедшего выясняют два следователя: один из территориального отдела следствия, другой из отделения СКР по Краснодарскому краю, сообщается на сайте местного СКР.

Ход и результаты проверки поставлены руководителем СКР по краю А.К. Масловым на контроль. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, — сказано в сообщении.

Ранее в Пензе был задержан директор АО «Энергоснабжающее предприятие», где в результате взрыва резервуара с битумом погибли два человека и пострадали ещё восемь. Взрыв на пензенском предприятии произошёл 9 марта во время перекачки битума из резервуара в автоцистерны. Погибли два работника 48 и 60 лет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшие смерть двух и более лиц).