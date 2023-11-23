Названа причина вспышек в небе Подмосковья SHOT: вспышки в Лыткарино произошли после замыкания на электроподстанции

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Яркие вспышки в небе и звуки взрывов над подмосковным Лыткарино произошли, по предварительным данным, из-за замыкания на местной электроподстанции, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что в настоящее время без напряжения остаются пять подстанций.

Канал приводит слова очевидца, который утверждает, что примерно в час ночи видел «яркое зарево в небе и услышал свист, жужжание и будто ультразвук» со стороны электроподстанции.

После этого несколько населенных пунктов остались без воды, света и связи. По нашим данным, без напряжения сейчас находятся пять подстанций. Специалисты занимаются устранением повреждений, — подчеркивается в сообщении.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что жители подмосковного Лыткарино рассказали о вспышке, которая произошла со стороны местной электроподстанции, и последовавшем за ней пожаре. Инцидент произошел вскоре после полуночи 23 ноября. По словам очевидцев, после вспышки в округе отключился свет. Согласно информации канала, в ночь на 23 ноября несколько населенных пунктов Московской области оказались обесточены. Электричество начало возвращаться в дома и квартиры примерно через полтора часа после отключения.