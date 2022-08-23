Названа причина возникновения пожаров под Рязанью Mash: причиной возникновения пожаров под Рязанью является халатность местных чиновников

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пожары в Рязани можно было бы избежать, если бы торфяники были своевременно убраны, пишет Telegram-канал Mash. Как сообщают авторы публикации, в регионе горят те же самые торфяники, что и в 2020 году. На их ликвидацию выделялось более 40 млн рублей из бюджета, однако халатность местных чиновников привела к повторению стихийного бедствия.

Лес полыхает на тех же местах, что и 12 лет назад — те самые горящие торфяники 2010 года. Которые велено было убрать после ликвидации пожаров. На это выделили больше 40 млн рублей из бюджета. Местный Минсельхоз взял 400к и заключил контракт с фирмой «Нефтегаз-изоляция». Но внезапно она оказалась кипрским офшором и пригнала на пепелище 18 бедолаг с топорами. Которые ничего не сделали, — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что впоследствии власти региона установили камеры видеонаблюдения и вышки для надзора, однако и эти меры не принесли никакой помощи. По итогу на пожары обратили внимание местные жители, а лесничие подтвердили факт задымления.

Накануне сообщалось, что площадь лесных пожаров в Рязанской области превысила 180 га. В регионе сохраняется режим ЧС. Борьба с огнем осложняется жаркой погодой и порывистым ветром. В МЧС добавили, что в тушении пожаров задействованы 17 воздушных судов. К настоящему времени они в общей сложности сбросили на очаги возгораний свыше 15 тонн воды.