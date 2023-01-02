Названа предварительная причина удара ВСУ по Макеевке в новогоднюю ночь ТАСС: ВСУ ударили по ПТУ в Макеевке из-за повышенной сотовой активности военнолужащих

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Источник в правоохранительных органах Донецкой Народной Республики предположил в разговоре с ТАСС, что украинские военные ударили по зданию ПТУ в Макеевке в ночь на 1 января из-за повышенной сотовой активности военнослужащих. Он высказал мнение, что противник отследил сигнал телефонов при помощи разведывательного комплекса ECHELON. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, информация о количестве погибших и пострадавших устанавливается.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар из реактивных систем залпового огня HIMARS по базе военнослужащих в Макеевке. Предположительно, в результате украинской атаки есть погибшие и раненые. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.

По данным СЦКК ДНР, ночью 1 января со стороны Украины был нанесен удар по двум многоквартирным жилым домам в Центрально-Городском и Горняцком районе Макеевки. Повреждения получили здания, расположенные на бульваре Горбачева и улице Лихачева. Также, как сообщалось в Telegram-канале СЦКК, 1 января в 00:15 украинские войска выпустили по Кировскому району Макеевки три ракеты РСЗО, обстрел велся из Константиновки. В 00:42 ВСУ ударили по Черногвардейскому району Макеевки из населенного пункта Орловка, выпустив три снаряда калибром 155 мм. В 01:00 войска Украины выпустили еще пять снарядов.