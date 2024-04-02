Названа причина удара по общежитию «Алабуга Политех» в Татарстане «МК»: общежитие в Елабуге атаковали из-за участия студентов в сборке «Гераней»

Фото: t.me/AlabugaOEZ

MK.RU сообщает, что атака на общежитие «Алабуга Политех» в Елабуге с применением украинского легкомоторного самолета «Аэропракт А-22» была не случайна. Как утверждает издание со ссылкой на западные спецслужбы, студенты этого учебного заведения привлекаются к сборке беспилотников «Герань». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также в издании отметили, что год назад об этом писали журналисты «Медузы» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов, признана нежелательной организацией). Таким образом, считают в «МК», они фактически выступили наводчиками для ВСУ.

Авторы утверждают, что украинская сторона стремится запугать студентов и их родителей, чтобы они отказались продолжать учебу и работать на оборонном предприятии.

Ранее стало известно, что одной из пострадавших при атаки БПЛА в Татарстане оказалась 16-летняя гражданка Руанды. В общей сложности пострадавшими в результате инцидента числятся семь человек. Иностранка, которая получила травмы, является студенткой политехнического колледжа в Елабуге.

Кроме того, в Сети появилось видео атаки беспилотника на общежитие. На кадрах видно, как к строению приближается дрон самолетного типа, после чего происходит взрыв. Гендир ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев отмечал, что дроны были оснащены оборудованием стран НАТО.