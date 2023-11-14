Названа причина убийства школьником подруги и ее матери в Екатеринбурге SHOT: школьник зарезал свою девушку из-за ревности к старшему брату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьник из Екатеринбурга убил свою 14-летнюю девушку из-за ревности к старшему брату. Как стало известно Telegram-каналу SHOT, 16-летний подросток подозревал, что убитая изменяет ему с его 26-летним родственником.

По данным канала, инцидент произошел в квартире жертвы, мальчик трижды ударил ее ножом в спину и шею, затем около часа он сидел с телом потерпевшей, дожидаясь возвращения с работы ее 62-летней матери. SHOT пишет, что злоумышленник таким же способом убил женщину, которая воспитывала дочь одна, украл ее банковскую карту и ушел гулять с другом.

Как отмечает канал, несовершеннолетний рассказал следователям, что подозревал подругу в неверности, он думал, что девочка изменяет ему с его 26-летним братом, который и сообщил в полицию о преступлении. По информации SHOT, задержанный дал признательные показания, ему грозит от 10 лет тюрьмы за двойное убийство.

Ранее в подмосковном Пушкино местный житель застрелил четырехлетнюю дочь из охотничьего ружья и ранил жену из-за бытовой ссоры. Отмечается, что после того как мужчина убил ребенка, супруга выбежала из дома и спряталась в квартире у соседа, это спасло ей жизнь. Позднее мужчина совершил самоубийство. По словам знакомых семьи, он злоупотреблял алкоголем.