Названа причина стрельбы в Севастополе Развожаев: стрельба в Севастополе связана с противодиверсионными тренировками

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российский флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) со стрельбой из оружия, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, учения проходят в Южном и Северном молах, а также в районе Стрелецкой бухты, в городе все спокойно.

Ориентировочно до 13:30 на Южном и Северном молах, а также в районе Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя опроверг слухи о подрыве электроподстанции. Фейки о том, что ГУР Украины устроило подрыв Севастопольской электроподстанции, появились в украинских СМИ. Глава города объяснил, что отсутствие света в некоторых частях Севастополя было связано с нарушением технологических параметров работы районной подстанции.

До этого президент Украины заявил, что Киев готовит план нового контрнаступления, включающий в себя разрушение Крымского моста. По его словам, на полуострове есть и другие объекты, которые представляют интерес для ВСУ. Глава военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также заявлял, что Крымский мост действительно остается приоритетной целью. Однако он подчеркнул, что ВСУ не сможет уничтожить сооружение, так как оно хорошо защищено.