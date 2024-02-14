Названа причина смерти трехлетней девочки у стоматолога в Твери Причиной смерти ребенка у стоматолога в Твери могла стать большая доза наркоза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной смерти трехлетней девочки у стоматолога в Твери могла стать большая доза наркоза, рассказала РЕН ТВ ее мать Татьяна Большакова. По ее словам, семья готовится к похоронам малышки.

Предположительная причина смерти — увеличенная доза наркоза. У маленькой девочки не выдержало сердце, пошел отек легких, — заявила женщина.

Ранее пресс-служба Следственного комитета по Тверской области сообщила, что маленькая девочка не вышла из наркоза после стоматологических процедур в Твери. Ребенка отправили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого стало известно, что жительница Уфы намерена привлечь к ответственности стоматолога, который удалил ее дочери коренной зуб вместо молочного. Когда врачу указали на ошибку, он прикрепил здоровый зуб обратно с помощью проволоки.

По словам женщины, школьница после приема принимает обезболивающие препараты, находится в состоянии стресса и испытывает сильную головную боль. Мать сообщила, что будет отстаивать права дочери и обратится за помощью в Следственный комитет. Минздрав Башкирии уже начал проверку по факту случившегося.