Названа причина смерти пропавшей в Пермском крае шестилетней девочки Причиной смерти пропавшей в Пермском крае шестилетней девочки стал несчастный случай

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причиной смерти пропавшей накануне в Пермском крае шестилетней девочки стал несчастный случай, передает «КП-Пермь» со ссылкой на источники. Сообщается, что следов насильственной смерти на ее теле не обнаружено.

Девочку искали больше суток, она с разрешения мамы отправилась в магазин рядом с домом и пропала по дороге. По данным источника, ребенок упал в пожарный водоем, в котором была закопана бочка. Это место находится как раз на пути в торговую точку. Оно поросло травой, поэтому никто не видел, как девочка туда провалилась. Колодец не раз осматривали волонтеры во время поисков, но ничего подозрительного там не замечали.

В ходе дальнейшего следствия будет дана оценка действиям юридических и должностных лиц, соорудивших объект, и на чьем балансе он находится, сообщили изданию в силовом ведомстве.

По одной из версий местных жителей, останки девочки подбросили, так как ранее это место неоднократно проверялось. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В поисках принимали участие 200 добровольцев, также в регион были направлены волонтеры из Москвы.