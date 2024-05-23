Названа причина смертельного пожара в Истре ТАСС: причиной пожара в истринском СНТ «Снегирь» стал неисправный обогреватель

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Причиной пожара в одном из хостелов в СНТ «Снегирь» в Истринском городском округе стал неисправный обогреватель, сообщили ТАСС в оперативных службах. По их данным, огонь быстро распространился из-за большого количества вещей в помещении.

Причиной пожара стала неисправность электрообогревателя. Огонь быстро распространился, поскольку в комнате было много вещей и скученно стояли кровати, — уточнили источники.

В МЧС России рассказали, что общее число людей, погибших при пожаре в СНТ «Снегирь», увеличилось до восьми человек. По информации ведомства, спасателям удалось ликвидировать возгорание. Возгорание удалось локализовать на площади 80 «квадратов». Тела погибших спасатели обнаружили во время тушения пожара.

СМИ писали, что сгоревший хостел открыл 23-летний мигрант из Узбекистана. Койко-места там в основном оплачивали компании для своих сотрудников, которые работают вахтами.

В Сети появились кадры с места пожара. На видео запечатлена тлеющая постройка, пожар уничтожил ее полностью. На месте происшествия находятся пожарные бригады. Согласно опубликованным кадрам, пламя было полностью потушено. На кадрах видна рухнувшая крыша хостела, голые кирпичные стены и тлеющие угли.