Названа причина смертельного ДТП со скорой под Ярославлем Причиной смертельного ДТП со скорой под Ярославлем стал выезд бензовоза на встречную полосу

Фото: Пресс-служба губернатора Ярославской области/РИА Новости

Место ДТП в Ярославской области

По предварительным данным, причиной крупного ДТП под Ярославлем с участием машины скорой помощи стал выезд бензовоза на встречную полосу, сообщили в региональном управлении МВД. В результате этого водитель машины с цистерной въехал в движущуюся навстречу машину скорой помощи, а после этого в бензовоз врезалась другая легковая машина.

Водитель автомобиля-цистерна выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем скорой медицинской помощи. После этого в заднюю часть автомобиля «Фиат» въехал легковой автомобиль. Произошло возгорание автомобилей. Также произошло возгорание двух строений, на которые перекинулся огонь, — говорится в сообщении ведомства.

Также в МВД уточнили, что согласно подтвержденным данным, в результате аварии погибли четыре человека — три медика из машины скорой помощи, а также водитель бензовоза.

Смертельное ДТП произошло 30 августа в районе 10:00 в деревне Воробино Ярославской области. В месте столкновения из-за разлива топлива вспыхнул пожар, который перекинулся на жилые постройки.

После столкновения автомобилей движение на трассе Ярославль — Кострома было остановлено. Общая площадь пожара составляла 200 квадратных метров. В его ликвидации участвовало 45 человек и 16 единиц техники.