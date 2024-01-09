Названа причина схода с рельсов грузовых вагонов в Забайкалье МЧС: причиной схода 14 вагонов в Забайкалье стало столкновение с другим поездом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной схода с рельсов 14 вагонов грузового поезда с углем в Забайкальском крае стало столкновение с порожним составом, следовавшим в противоположную сторону, сообщили в ГУ МЧС России по региону. На месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы.

На перегоне Бушулей — Алеур произошел сход и столкновение средней части локомотива нечетного грузового порожнего поезда с вагонами четного грузового поезда. В результате столкновения произошел сход 14 вагонов с углем, из которых пять вагонов опрокинулись на бок, девять сошли тележками, а также наклонены две секции локомотива одного из поездов. Движение остановлено в четном и нечетном направлениях, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 9 января в 01:17 (8 января 19:17 мск). К восстановительным работам привлечены 90 человек и 15 единиц специальной техники. Организован оперативный штаб. В результате происшествия никто не пострадал. Угроза экологии отсутствует. При этом из-за случившегося были задержаны несколько пассажирских поездов. Один рейс пришлось отменить.

Ранее в Москве задержали двоих подростков, которые устраивали диверсии на железнодорожной станции. По версии следствия, в октябре несовершеннолетние подожгли релейный шкаф на первом главном пути перегона Домодедово — Белые Cтолбы и головной вагон электропоезда, расположенного на втором пути моторвагонного депо «Домодедово».