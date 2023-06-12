Названа причина схода с рельсов 15 вагонов в Белгородской области SHOT: сошедший с рельсов грузовой поезд в Белгородской области был атакован дронами-камикадзе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что грузовой поезд в Белгородской области, сошедший с рельсов 10 июня, был атакован двумя дронами-камикадзе. Канал опубликовал кадры с места ЧП, на которых видно, что железнодорожное полотно оказалось сильно повреждено.

По данным SHOT, два беспилотника атаковали поезд в Алексеевском округе: один дрон ударил в хвостовую часть, другой взорвался прямо перед составом, после чего 15 пустых вагонов сошли с рельсов.

Ночью 11 июня в районе Алексеевского городского округа в Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. В результате ЧП никто не пострадал. Движение электричек и пригородных поездов было остановлено.

На следующий день в Кировском районе Крыма произошло повреждение железнодорожных путей. Telegram-канал «112» сообщает, что на железнодорожных путях произошел взрыв. По информации канала, в результате ЧП поврежден товарный локомотив. Telegram-канал Baza уточнил, что взрыв произошел прямо перед составом, однако машинист, увидев подрыв полотна, успел применить экстренное торможение. По данным канала, от взрывной волны в кабине посыпались стекла, сам машинист не пострадал.