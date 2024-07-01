Названа причина разъединения вагонов «Иволга» на МЦД-3 ТМХ: вагоны поезда «Иволга» в Подмосковье разъединились из-за дефекта сцепления

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Причиной саморасцепа между вагонами электропоезда «Иволга» на МЦД-3 27 июня стал скрытый производственный дефект сцепного устройства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Трансмашхолдинга» (ТМХ). К таким выводам пришла экспертная группа, пояснили там

Причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства, — сказано в публикации.

В ТМХ отметили, что в течение пяти дней будет проведена инспекция поездов «Иволга» поставки 2024 года. Контроль над качеством новых сцепных устройств будет усилен, а к поставщик дефективных будет оштрафован, добавили там.

Авария произошла еще 27 июня. Вагон оторвался у поезда «Иволга» на станции МЦД-3 Кратово. По сообщению очевидцев, пострадавших нет. На опубликованных кадрах от пассажиров видно, что порвалась так называемая гармошка — герметичный резиновый уплотнитель, который соединяет тамбуры вагонов. Как правило, в этой части пассажиры пребывают только в час пик, когда не остается мест в тамбуре.

Предположительно, разрыв произошел между пятым и шестым вагонами в момент, когда состав начал движение и отъезжал от перрона. Станция Кратово находится недалеко от подмосковного города Раменское. Населенный пункт в основном включает в себя дачные участки.