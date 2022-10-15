Названа причина приостановки работы Керченской паромной переправы Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра

Фото: kerchpereprava/vk.com

Керченская паромная переправа

Причиной приостановки работы Керченской паромной переправы стал сильный ветер, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе города. Ранее МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение.

Работа переправы приостановлена по метеоусловиям. Сильный ветер, — сказали в диспетчерской службе.

На полуострове действует штормовое предупреждение из-за усиления северо-восточного ветра до 15–20 метров в секунду. Оно действует в период с 15 по 16 октября.

После теракта на Крымском мосту Керченская паромная переправа используется для перемещения грузовых автомобилей между Крымом и Краснодарским краем. Движение легковых автомобилей организовано по уцелевшей части моста.

Переправа начала работу с 8 октября, работает бесплатно. Грузовые автомобили перемещают с одного берега на другой четыре парома, а также несколько катеров. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее заявил, что после проведенных работ грузовое движение по мосту может быть запущено уже вечером 15 октября.

Позднее чиновник сообщил, что спустя неделю после взрыва на Крымском мосту левая часть транспортного объекта восстановлена. Хуснуллин уточнил, что во время ремонтных работ были укреплены строения левой полосы автодороги и проведены их испытания.