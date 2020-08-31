Названа причина пожара в заповеднике «Утриш»

https://static.news.ru/photo/68e6e116-ebbd-11ea-8fbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Костёр, который развели туристы, стал причиной пожара в заповеднике «Утриш». Об говорится в акте осмотра территории пожара сотрудниками управления особо охраняемых природных территорий Краснодарского края и Анапского лесничества.

Был установлен очаг возгорания в результате общения с гражданами, отдыхающими на территории заказника (лагуны) 24 августа, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что очаг возгорания находится в границах природного заповедника «Утриш» и вне границ регионального заказника «Большой Утриш». Туристы использовали открытый огонь для готовки еды.

Пожар в заповеднике начался 24 августа. В целом эвакуации подверглась почти тысяча человек. Площадь очага возгорания составляет порядка двух-трёх га, пройденную огнём территорию оценивают в 130 га. К тушению были привлечены 49 человек и 10 единиц техники.

Как писал NEWS.ru, власти Краснодарского края намерены закрыть туристам доступ в заповедник «Утриш», где произошёл крупный пожар. С такой инициативой выступил губернатор Вениамин Кондратьев после того, как побывал на месте ЧП.

На заповедной территории он увидел дорожки, кострища и мусор, а также отметил, что не видит, как соблюдается особый режим, сообщили в пресс-службе краевой администрации.