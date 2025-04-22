Причиной пожара, вспыхнувшего в воинской части во Владимирской области, стало нарушение требований безопасности, заявили в пресс-службе Минобороны России. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Для устранения возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС, сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами, — сказано в сообщении.
До этого в Сети появилось видео с мощным взрывом во Владимирской области. На опубликованных кадрах можно рассмотреть, как в небо поднимается огромный столб черного дыма. Губернатор области Александр Авдеев подтвердил данные о взрыве.
По факту пожара во Владимирской области создана комиссия. Соответствующее поручение дал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Ее возглавит заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга.
Ранее в МЧС сообщили о введении режима ЧС в Киржачском районе. Такие уведомления пришли местным жителям на мобильные телефоны от службы 112. По словам очевидцев, взрыв был не единичен. Уточняется, что была зафиксирована серия хлопков и взрывов.