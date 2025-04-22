Названа причина пожара в воинской части под Владимиром Минобороны: пожар под Владимиром возник из-за нарушений требований безопасности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Причиной пожара, вспыхнувшего в воинской части во Владимирской области, стало нарушение требований безопасности, заявили в пресс-службе Минобороны России. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Для устранения возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС, сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами, — сказано в сообщении.

До этого в Сети появилось видео с мощным взрывом во Владимирской области. На опубликованных кадрах можно рассмотреть, как в небо поднимается огромный столб черного дыма. Губернатор области Александр Авдеев подтвердил данные о взрыве.

По факту пожара во Владимирской области создана комиссия. Соответствующее поручение дал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Ее возглавит заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга.

Ранее в МЧС сообщили о введении режима ЧС в Киржачском районе. Такие уведомления пришли местным жителям на мобильные телефоны от службы 112. По словам очевидцев, взрыв был не единичен. Уточняется, что была зафиксирована серия хлопков и взрывов.