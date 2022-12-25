Названа причина пожара в ночном клубе Владивостока «Известия»: пожар в клубе Владивостока начался из-за использования пиротехники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар в ночном клубе Unique во Владивостоке начался из-за неудачного использования пиротехники, передают журналисты «Известий» после анализа видеозаписи с места событий. На кадрах видно, что одного из посетителей заведения друзья поздравляют с днем рождения. Участник действия в момент поздравления зажигает фейерверк и случайно поджигает потолок.

После возгорания молодые люди некоторое время продолжили танцевать и праздновать на фоне огня. Одна из посетительниц, попавшая на обнародованное прежде видео, неунывающим голосом кричала «Мы все умрем!».

Также на кадрах видно, что посетителей довольно долго эвакуировали из горящего здания. Дело в том, что их выводили через одну дверь, из-за чего образовалась длинная очередь. С огнем же самостоятельно смогли справиться сотрудники клуба. В результате ЧМ никто не пострадал, но прокуратура все равно уже заинтересовалась инцидентом.

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«Полигон» произошел пожар. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий ранг сложности. В результате пожара погибли 13 человек. Предполагаемого виновника задержали в шести километрах от места происшествия.

По данным СМИ, мужчина недавно вернулся из зоны проведения спецоперации.