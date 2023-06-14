Названа причина пожара на Новочеркасской ГРЭС Причиной пожара на Новочеркасской ГРЭС стал взрыв

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Новочеркасская ГРЭС

Причиной пожара на Новочеркасской ГРЭС стал взрыв, сообщил 161.RU источник в силовых структурах. По его словам, в результате ЧП пострадали три человека — они находятся под медицинским наблюдением.

Пока не установлено, отчего произошел взрыв. Пострадало трое мужчин, все трое сейчас находятся у медиков, — рассказал собеседник редакции.

По его словам, к настоящему моменту огнем охвачено 400 квадратных метров.

В МЧС по Ростовской области сообщили NEWS.ru, что информация о пожаре на Новочеркасской ГРЭС поступила в 13:41. В пресс-службе уточнили, что открытое горение к настоящему моменту ликвидировано.

В данный момент причины возгорания устанавливаются. По предварительным данным, три человека пострадали, — заявили в МЧС.

К тушению пожара привлекли 46 человек и 15 единиц техник

Ранее в Ростовской области сообщалось, что произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС. По информации Telegram-канал Baza, возгорание произошло на шестом энергоблоке. Сотрудников Новочеркасской ГРЭС эвакуировали со станции. В Сети были опубликованы кадры с места пожара.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов.