Названа причина пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре Краснодарский оперштаб назвал причиной пожара на НПЗ сбой на факельном стояке

Фото: Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре произошел из-за технологического сбоя на факельном стояке, сообщает в Telegram пресс-служба местного оперштаба. В ведомстве уточнили, что пожар был потушен, неполадка на факельном стояке устраняется оперативными службами.

Уточнение по ситуации на НПЗ по улице Захарова: в 07:54 — ликвидация пожара на площади 20 кв. м. Причина пожара — произошел технологический сбой на факельном стояке НПЗ, где происходит сжигание избыточного газа, который образуется в процессе переработки нефтепродуктов, — говорится в сообщении оперштаба.

О пожаре на НПЗ в Краснодаре утром 13 июня сообщили местные власти. В тушении огня были задействованы более 130 человек, 26 единиц техники. Как сообщал Telegram-канал Baza, дым было видно за несколько километров. По данным Telegram-канала SHOT, горела колонна для переработки дизельного топлива.

3 мая сообщалось о пожаре на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края. По информации губернатора Кондратьева, возгоранию был присвоен высший ранг сложности, на место происшествия стянуты пожарные расчеты и бригады МЧС.