Стали известны подробности выявления сибирской язвы под Воронежем Причиной случая сибирской язвы под Воронежем стала разделка туши животного

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причиной появления случая заражения сибирской язвой в Панинском районе Воронежской области стала разделка туши животного, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. На данный момент организация проводит противоэпидемические мероприятия, ситуация находится под контролем.

В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного, — говорится в сообщении.

Ранее в Панинском районе Воронежской области, где выявили случай заражения сибирской язвой, ввели режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до 16 ноября текущего года включительно. Указом губернатора Воронежской области Александра Гусева на территории введен ряд ограничений. В частности, запрещены перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой такого скота и вывоз продуктов убоя, а также ограничен въезд посторонних лиц.

До этого в Туве был выявлен пятый случай заражения сибирской язвой, состояние заболевших стабильное. По данным Роспотребнадзора, в очаге заболевания вакцинировано 150 человек, продезинфицировано 39 тыс. кв. метров территорий.