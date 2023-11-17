Названа причина перехвата иномарки машинами ДПС в Петербурге В Петербурге шесть машин ДПС окружили авто подозреваемого в поножовщине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель, которого взяли в кольцо в Санкт-Петербурге шесть машин ДПС, ударил ножом приезжего в отделе миграционной службы на улице Брянцева, сообщает пресс-служба городского УМВД. Злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле Opel Astra. Перехват машины спровоцировал пробку у станции метро «Пионерская».

Утром 17 ноября в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что в помещении отдела по вопросам миграции произошел конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой один мужчина ударил ножом другого, после чего скрылся. Спустя несколько часов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками дорожной полиции у дома 15 по Коломяжскому проспекту был остановлен автомобиль «Опель Астра», на котором, предположительно, скрылся злоумышленник, — сообщили в полиции.

Уточняется, что в салоне автомобиля находились четверо мужчин-мигрантов в возрасте от 24 до 61 года, а также 70-летний гражданин России, уроженец того же среднеазиатского государства. Все они задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства и установления причастности к преступлению.

Ранее сообщалось, что на строительной площадке в районе Свиблово в Москве произошла потасовка между трудовыми мигрантами и застройщиком. На опубликованных в Сети кадрах видно, как десятки человек вооружились строительным мусором и стали выкрикивать религиозные лозунги. Известно, что ряд граждан, причастных к случившемуся, были доставлены в отдел полиции.