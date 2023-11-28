Названа причина отравления 20 младшеклассников в казанской гимназии Стафилококк в рисе и макаронах стал причиной отравления 20 гимназистов в Казани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Золотистый стафилококк стал причиной отравления 21 ученика в казанской гимназии № 28, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора региона. Инфекцию нашли в отварных макаронах и рисе, а источником заражения был один из сотрудников, которого уже отстранили от работы для санации.

Источником загрязнения готовых блюд был сотрудник столовой, от которого также был выделен стафилококк. В ходе расследования были выявлены нарушения требований санитарных правил при хранении, приготовлении пищи и нарушения технологического процесса, а также несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Telegram-канал Mash Iptash сообщал, что отравившиеся — ученики третьего и второго классов. По данным Роспотребнадзора, среди заразившихся один педагог. Трое человек были госпитализированы, остальные от лечения в стационаре отказались.

В сентябре 13 учащихся школы № 608 Санкт-Петербурга были госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции после обеда в школьной столовой. Трое учеников попали в реанимацию. Всего в учебном заведении было зарегистрировано 17 случаев отравления.