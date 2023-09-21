Названа причина отключения света в Туле МЧС: в Туле пропало электричество из-за технической неисправности

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тула, Россия

Электроснабжение в Туле, где без света остались почти пять тысяч человек, восстановят в ближайшее время, сообщает издание Myslo.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Тульской области. По его данным, причиной стала техническая неисправность.

В ведомстве уточнили, что работы по восстановлению электроснабжения Зареченского района города будут завершены в ближайшее время. Также в региональном ГУ МЧС пояснили, что хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа Тулы, предположительно, явились следствием перехода самолета на сверхзвуковую скорость.

В местной ЕДДС изданию рассказали, что под аварийное отключение попали несколько улиц Заречья. Электроснабжение было восстановлено в 22:44. При этом в ЕДДС подчеркнули, что со звуками взрывов отключение света не связано. Причина аварийной ситуации уточняется.

Ранее сообщалось, что аварийное отключение электричества произошло в Зареченском районе Тулы, где остались без света улицы Заварная, Карпова, Максима Горького. В зоне отключения оказались 4832 жителя, из них 471 ребенок. По сообщениям местных жителей, до этого в Туле прогремело несколько взрывов, в частности, они были слышны в Пролетарском районе города.