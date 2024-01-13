Названа причина отключения пожарной сигнализации на складе Wildberries ТАСС: пожарная сигнализация на складе Wildberries в Шушарах была отключена

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

На складе Wildberries в Санкт-Петербурге в момент начала пожара была отключена пожарная сигнализация, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Предположительно, ее отключили после неоднократного ложного срабатывания.

По предварительным данным, пожарная сигнализация, когда начался пожар, была отключена, так как было неоднократное ложное срабатывание, — рассказал источник.

По данным агентства, официально объект не был введен в эксплуатацию, о нем не содержится данных в Росреестре. Предполагается, что в связи с этим склад в Шушарах находился вне поле зрения контрольно-надзорных органов.

Также собеседник агентства сообщал, что предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки. При этом, по информации телеканала «Звезда», пожар мог начаться с курилки, о чем рассказал один из работников. По его словам, огонь распространялся очень быстро, поскольку в помещении хранилось много картонных коробок.

По данным Telegram-канала Mash, в результате пожара на складе Wildberries есть пострадавшие. Очевидец рассказал, что в момент ЧП в здании находилось порядка 1200 человек.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар на складе Wildberries локализовали на площади 70 тысяч квадратных метров. К ликвидации огня привлекли порядка 270 спасателей и 57 единиц техники.