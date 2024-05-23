Названа причина массовой драки мигрантов в Крыму и срок для зачинщиков Три мигранта арестованы на 8–13 дней за массовую драку из-за конфликта братьев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Симферополе первые три участника массовой драки между мигрантами получили административные сроки от восьми до 13 суток, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Выяснилось, что драка произошла из-за финансового вопроса между двумя братьями.

16-летний подросток оказался недоволен тем, что мать отдала 250 тысяч рублей, заработанных им на стройке, на адвоката старшему брату. 20-летнего молодого человека подозревают в похищении человека.

Уточняется, что полиция нашла всех участников вчерашних разборок. Они оказались местными жителями. В итоге составлено 16 протоколов за нарушение общественного порядка и один — за нахождение несовершеннолетнего в пьяном состоянии. Местные жители утверждают, что драка 22 мая была не первой между враждующими сторонами.

В комментарии Крымскому информационному агентству старший брат рассказал, что драки как таковой не было. Они хотели встретиться, чтобы помириться.

С младшим братишкой получился конфликт небольшой. Ранее мы с ним поругались и не общались из-за денег. Вот решили поговорить и помириться, на повышенных тонах поговорили. Драки не было, только газовый баллончик, — рассказал молодой человек.

Ранее стало известно, что к массовой драке со стрельбой на улице Медынского в Москве привело замечание, сделанное из-за действий, совершенных в отношении женщины. Отмечается, что в результате потасовки с ножевыми ранениями госпитализировали двух человек.