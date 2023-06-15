Названа причина массового отравления шаурмой в Братске Роспотребнадзор: причиной отравления шаурмой жителей Братска стала сальмонелла

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Причиной массового отравления жителей Братска после поедания шаурмы стала бактерия сальмонелла, сообщила в Telegram пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, в кафе «Хочу шаурму» были нарушены санитарные условия, в связи с чем бактерия и распространилась.

По результатам лабораторных исследований, проведенного методом ПЦР, в пробах биологического материала пострадавших граждан и персонала кафе обнаружена ДНК сальмонелл. Остальные отобранные материалы находятся в работе, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По данным специалистов, в результате массового отравления были госпитализированы 35 человек, включая девятерых детей.

О массовом отравлении шаурмой в Братске стало известно накануне. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). В рамках дела из заведения были изъяты гриль-печи и документы работников ресторана. Самих сотрудников кафе направили на бактериологическое исследование.

В иркутском управлении Роспотребнадзора рассказали, что в ходе проверки в кафе «Шаурму хочу» в Братске были выявлены нарушения в процессе приготовления блюда. Кроме этого, в заведении не соблюдали правила гигиены. Кафе получило временный запрет деятельности. Позже стало известно о задержании владельца кафе.