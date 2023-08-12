Названа причина крушения Су-30 в Калининградской области ЗВО: Су-30 потерпел крушение под Калининградом из-за технической неисправности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-30

Многоцелевой истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области из-за технической неисправности, сообщает Звезда со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Полет проводился без боекомплекта.

Уточняется, что экипаж погиб. ЧП произошло при выполнении учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в безлюдной местности.

Ранее в Польше разбился легкомоторный самолет Cessna. Воздушное судно упало на ангар, в котором находились люди. В результате крушения самолета погибли пять человек, еще столько же получили травмы. Самолет применялся для поднятия парашютистов в воздух. Катастрофа произошла, когда машина заходила на посадку, а люди прятались в ангаре от плохой погоды.

Также в начале августа стало известно о крушении маломощного одномоторного самолета в аэропорту Ван-Наис вблизи Лос-Анджелеса. После падения самолет загорелся. Жертвами инцидента стали два человека.