Обиженный внук издевался над пережившей Вторую мировую прабабушкой RT: в Красноярском крае мальчик издевался над прабабушкой с деменцией

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Правоохранители Красноярского края приступили к проверке по факту издевательств 11-летнего мальчика над прабабушкой с деменцией в селе Большой Сереж, которые он записывал на видео и выкладывал в Сеть, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. По данным RT, причиной конфликта стали обидные слова пенсионерки в адрес правнука, произнесенные на фоне проблем с памятью.

По данным RT, бабушка ребенка рассказала, что прабабушка 1933 года рождения в силу возраста страдает деменцией, периодически она оскорбляет мальчика, называет его девочкой и щипает. Школьник в ответ решил записать видео с издевательствами, но теперь, по ее словам, очень расстроен и не понимает, зачем сделал это.

В ходе мониторинга сети Интернет было выявлено видео, опубликованное в одном из Telegram-каналов, на котором запечатлено крайне грубое и недопустимое поведение подростка в отношении пожилой женщины, — говорится в заявлении.

Уточняется, что мальчик проживает в доме вместе с бабушкой, матерью и ее сожителем, ранее на учете не состоял. Сейчас с родственниками ребенка работают полицейские.

Ранее в Пермском края толпа подростков избила 15-летнюю школьницу, видео с издевательствами появилось в Сети. Известно, что полицейские задержали одну из подозреваемых, а местные жители нашли оператора ролика.