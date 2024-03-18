Названа причина исчезновения надписи: «Правда жизни, обман смерти» на Урале Mash: причиной удаления арт-объекта на Урале стали подозрения в вандализме

В администрации Екатеринбурга сообщили, что причиной удаления надписи: «Правда жизни, обман смерти» на крыше дома по улице Фурманова стали подозрения в акте вандализма, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Арт-объект был нарисован весной 2020 года и просуществовал четыре года.

Как уточняет канал, вопросов к надписи у администрации и управляющих компаний не было до зимы 2024 года, после в УК «Единый стандарт» посчитали, что арт-объект портит внешний вид города и поэтому его следует убрать. В итоге надпись закрасили.

Также сообщается, что под угрозой была и другая работа Тимофея Радя — надпись: «Кто мы, откуда, куда мы идем», нанесенная на крыше бывшего приборостроительного завода. Сначала ее скрыли под брезентом, но после ткань все-таки убрали. По данным канала, надпись завесили на время ремонта.

Ранее сообщалось, что жители Агаповского района Челябинской области пожаловались на новый арт-объект, где была изображена известная порноактриса Саша Грей в образе Снегурочки. В администрации приняли решение исправить работу и заявили, что это чья-то ошибка, а СМИ раздули ситуацию. Также власти заявили, что никто из чиновников не смотрит подобное «искусство» и никто даже «подумать не мог», когда выбирали картинку.