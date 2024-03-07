Названа причина инцидента на заводе «Северстали» в Череповце Филимонов: инцидент на заводе в Череповце произошел из-за попадания БПЛА

Фото: МО РФ

Инцидент, произошедший на металлургическом заводе «Северстали» в Череповце, связан с попаданием беспилотника неустановленной принадлежности, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в Telegram-канале. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

В Вологодской области на предприятии «Северстали» сегодня утром произошел инцидент в районе доменной печи — попадание беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности. Пострадавших нет, это главное, — сообщил Филимонов.

Работа доменной печи нарушена не была, предприятие продолжает функционировать в штатном режиме, добавил он. На месте происшествия находятся сотрудники оперативных и следственных служб.

О происшествии на заводе «Северсталь» стало известно 7 марта. Генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов сообщил о технологическом инциденте. Он уточнил, что один из агрегатов был отправлен на ремонт. В результате происшествия никто не пострадал. СМИ и очевидцы при этом сообщали о взрыве в районе комбината.