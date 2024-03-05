Названа причина громких звуков в Севастополе Развожаев сообщил, что громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой флота

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Громкие звуки, которые жители Севастополя могли слышать в городе, связаны с тренировкой российского флота, заявил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, военные отрабатывают противоподводно-диверсионную оборону.

Отмечается, что во время тренировки применяется стрелковое оружие и сигнальные ракеты. В самом Севастополе все спокойно, заверил глава города.

Ранее движение автомобилей по мосту через Керченский пролив временно перекрывали. Граждан, находящихся на объекте, призывали не беспокоиться и следовать инструкциям.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев проинформировал о нескольких мощных взрывах над Феодосией в Крыму. Канал написал, что, предварительно, в городе работают средства противовоздушной обороны. Министерство обороны России данную информацию еще не комментировало.

1 марта в Севастополе была объявлена воздушная тревога, заявлял губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, в городе работали системы противовоздушной обороны. 25 февраля в городе также объявляли воздушную тревогу. Она продлилась примерно час. Движение по Крымскому мосту временно перекрывали. В это время украинские войска попытались атаковать полуостров двумя авиационными управляемыми ракетами, однако они были сбиты.