Названа причина громких хлопков в Челябинске МЧС: хлопки в Челябинске вызваны утилизацией отходов на местном предприятии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной громких хлопков на территории Челябинска являются работы по утилизации отходов производства, запланированные в рамках технологического процесса на одном из местных предприятий, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области. Они проводятся с 09:00 до 12:00 по местному времени. Представители ведомства призвали местных жителей не беспокоиться.

Сегодня, 26 марта, с 09:00 до 12:00 на одном из предприятий города Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться, — заявили в региональном МЧС.

Ранее челябинские средства массовой информации со ссылкой на очевидцев сообщали о громких звуках, похожих на взрывы. Хлопки слышали жители Ленинского района и центра Челябинска.

Ранее СМИ сообщали об эвакуации жильцов дома на бульваре Академика Ландау в Москве из-за угрозы утечки газа. Уточнялось, что до этого на улице проводились работы по благоустройству, в ходе которых случился разрыв шланга сварочного аппарата. Кроме того, сообщалось о хлопке.

До этого в МЧС Ингушетии сообщили, что в селе Новый Редант два человека пострадали при взрыве газа. В результате у здания разрушена кровля, выбиты окна и двери, пожара не произошло.