Названа причина гибели беременной лосихи в Петербурге «Фонтанка»: погибшая в Петербурге беременная лосиха получила ранение на стройке

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Заблудившаяся в Санкт-Петербурге беременная лосиха погибла от раны, полученной на стройке, сообщает «Фонтанка». Накануне ее заметили бегающей в одном из микрорайонов, а после жители сообщили, что она истекает кровью в коттеджном поселке неподалеку. Биологи предполагают, что животное могло пропороть живот арматурой на стройке, что и стало причиной ее гибели.

Лосиха, по всей видимости, зашла на стройку. У нее была сломана нога и пропорот живот арматурой, от чего она и погибла. После ранения она опять попыталась вернуться в лес, и вот в лесу ее как раз уже и нашли тяжело раненной, — приводит издание слова биолога Павла Глазкова.

Отмечается, что после сообщений о животном в Новом Девяткино на место несколько раз выезжали специалисты комитета Ленобласти по животному миру. Однако лосиху найти они так и не смогли. Глазков считает, что животное вернулось обратно чуть позже, после чего и погибло. Сейчас тело лосихи уже увезли.

Ранее стало известно, что следователи СК проверяют информацию о стае собак, загнавшей ребенка на козырек подъезда в Городце Нижегородской области. В соцсетях утверждалось, что мальчик забрался повыше, спасаясь от бездомных псов, и сидел там, пока его не забрал кто-то из взрослых.