Названа причина экстренной посадки самолета S7 в Новосибирске Причиной экстренной посадки самолета S7 стала техническая неисправность

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Причиной экстренной посадки самолета S7 в новосибирском аэропорту Толмачево стала техническая неисправность, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. После приземления пассажиров разместили в здании аэровокзала для подготовки резервного воздушного судна.

По предварительным данным, сегодня около 7 часов местного времени (03:00 мск) в ходе выполнения рейса Новосибирск — Москва воздушное судно авиакомпании «Сибирь» («Боинг 737») в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск имени А. И. Покрышкина, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash Siberia опубликовал кадры из иллюминатора загоревшегося самолета рейса S7 Новосибирск — Москва, который экстренно сел в Толмачево вскоре после вылета. По данным канала, пассажиры при разгоне услышали взрывы, а затем увидели пламя на турбинах. При посадке у лайнера загорелись тормоза.

До этого сообщалось, что самолет поднялся в воздух в 06:21 по местному времени (02:21 мск) и почти сразу после взлета у него произошел помпаж обоих двигателей. Предполагалось, что у воздушного судна возникли проблемы с давлением, в результате экипаж принял решение посадить самолет. В 07:04 (03:04 мск) лайнер сел в аэропорту Толмачево. На борту самолета находились 176 пассажиров. Никто не пострадал, все находившиеся внутри сумели выйти самостоятельно.