Названа причина экстренной посадки Boeing в Чите Babr Mash: Boeing совершил аварийную посадку в Чите из-за течи топлива

Telegram-канал Babr Mash пишет, что Boeing 737, выполнявший рейс Красноярск — Благовещенск, запросил экстренную посадку в Чите, предварительно, из-за течи топлива. По данным канала, воздушное судно авиакомпании «Россия» успешно приземлилось, на борту находилось 172 пассажира.

Как сообщает канал, читинская транспортная прокуратура организовала проверку прилетевших. Как стало известно ранее, самолет находится в воздухе уже более двух с половиной часов. До Благовещенска ему оставалось около получаса пути.

Ранее в самолете «Аэрофлота» на высоте примерно 11 тысяч метров случился пожар — вспыхнул терминал для безналичной оплаты. На борту, следовавшем рейсом в Стамбул, находились 138 пассажиров. ЧП произошло в салоне Boeing 737-800. В какой-то момент авиапассажиры почувствовали запах гари, который шел от места, где находился терминал по безналичной оплате за услуги на борту. Аппарат оперативно поместили в емкость с водой, в результате чего последствий удалось избежать.

11 марта самолет, летевший из Москвы в Касабланку, был вынужден экстренно сесть в аэропорту марокканского города Танжер. По предварительный данным, у борта взорвался правый двигатель. Как рассказали очевидцы, за час до посадки раздался громкий хлопок в районе правой турбины воздушного судна, после этого самолет кренило на правую сторону.