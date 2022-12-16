Названа причина ДТП с автобусом под Хабаровском, в котором погибли люди МВД: водитель попавшего в ДТП автобуса под Хабаровском не справился с управлением

Фото: epp.genproc.gov.ru

Фото с места происшествия

УМВД по Хабаровскому краю озвучило предварительную причину ДТП с автобусом на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, в котором погибли шесть человек. Водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось, говорится в сообщении регионального ведомства.

Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с дороги с последующим опрокидыванием, — сказано в сообщении.

В автобусе ехали на работу сотрудники одного их предприятий района. Ранения в результате аварии получили 17 человек, они госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия в Хабаровском крае работают спасатели села Лидога, работники местной пожарно-спасательной части, медики и инспекторы ГИБДД. В готовности к вылету находится борт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС.