Названа причина ДТП на переезде под Ярославлем, где погибли восемь человек Прокуратура: поломка автобуса могла стать причиной ДТП под Ярославлем

Фото: МЧС РФ

Вероятной причиной смертельной аварии на железнодорожном переезде Берендеево — Шушково под Ярославлем стала поломка рейсового автобуса, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Согласно обновленным данным, жертвами происшествия стали восемь человек.

По предварительным данным, из-за технической поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на место ДТП выехали сотрудники прокуратуры, сейчас там находятся экстренные службы. Также задействованы следователи для выяснения всех деталей случившегося, и организована проверка по вопросу соблюдения правил безопасности.

Ранее свидетельница происшествия рассказала NEWS.ru, что пассажиры автобуса, который заглох прямо на путях, видели приближение поезда, но выбраться из салона не смогли. Женщина предположила, что двери в общественном транспорте были заблокированы.

До этого в Сети появились первые кадры с места столкновения поезда с автобусом. На опубликованной фотографии видно покореженный транспорт, который перевернулся в результате ДТП.