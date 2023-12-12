Названа причина больших потерь ВСУ на Купянском направлении Марочко: штурмовые операции приводят к необоснованным потерям ВСУ под Купянском

Фото: МО Украины

К необоснованным потерям в Вооруженных силах Украины на Купянском направлении приводит тактика «мясных штурмов» без должной огневой поддержки, пояснил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram. По его словам, на наиболее важных для украинского командования участках Киев посылает в лобовые атаки своих необученных военнослужащих. Эти атаки не имеют перспектив, подчеркнул эксперт.

В ходе маневренной обороны в районах Синьковки и Петропавловки противник в виде отвлекающих маневров направляет небольшие маневренные группы во фланги наших войск без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям, — рассказал Марочко.

Ранее эксперт сообщил, что иностранные образцы бронетехники, переданные украинской армии западными партнерами, массово выходят из строя из-за ухудшения погоды на линии боевого соприкосновения. Из-за осадков в виде мокрого снега и дождя у украинских артиллеристов и танкистов «клинят» орудия. Стрелковое оружие также выходит из строя и требует более частого обслуживания.

До этого в США признали провал подготовки солдат ВСУ по американским стандартам. Газета The New York Times со ссылкой на источники отмечает, что именно поэтому украинское контрнаступление оказалось безуспешным. Линия обороны российских войск оказалась значительно прочнее, чем ожидали на Западе. В результате украинская армия понесла огромные потери.