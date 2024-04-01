Названа предварительная причина взрыва в воронежской чайхане Mash: взрыв в чайхане Воронежа прогремел из-за брошенной гранаты

Предварительной причиной взрыва, прогремевшего в здании чайханы на улице Ленина в Воронеже, стала брошенная в окно граната, сообщает Telegram-канал Mash. Согласно его информации, в настоящий момент следователи прорабатывают соответствующую версию.

Канал также опубликовал кадры с места происшествия. На них видны выбитые стекла и то, как работник заведения убирает оставшиеся осколки. Внутри самого кафе разбросаны продукты, взрывной волной были повреждены потолок, витрина и холодильник для напитков. На полу чайханы также видны многочисленные осколки стекла.

Ранее о взрыве в здании чайханы в Воронеже сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова. Очевидцы происшествия рассказали, что видели у кафе кинологов. Территория вокруг заведения была оцеплена.

Ранее СМИ опубликовали видеозапись момента взрыва на туристической базе «Водолей» в Апшеронском районе Краснодарского края. По предварительной версии, там взорвался газ. На территории базы отдыха начался пожар, около 50 человек, среди которых персонал и клиенты, были эвакуированы. Травмы получил как минимум один человек, его доставили в больницу.